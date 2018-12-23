На Украине представили проект нового "Запорожца"

Украинский автодизайнер Роман Прядько представил проект ZAZ-965-NewERA, в котором показал, каким бы мог стать в наши дни легендарный "горбатый" "Запорожец". Машина получила современный облик, но сохранила характерные стилистические акценты 1960-х годов.

В частности, на задней части кузова художник оставил фирменные "жабры", которые служили вентиляционными отверстиями в моторном отсеке запорожской малолитражки. В то же время двигатель (а это может быть как традиционный ДВС, так и электромотор с литий-ионной батареей) Прядько перенес в переднюю часть, где у "горбатого" был багажник. Это позволит решить проблему с охлаждением силового агрегата - то есть излечить машину от "детской болезни". В новой конфигурации "жабры" станут частью системы вентиляции салона и эстетической "фишкой".

Благодаря переносу мотора автомобиль изменит форму задней части - она станет больше напоминать купе. В то же время задние фонари сохранят прежнюю форму, получив лишь светодиодную полоску ДХО. В передних фарах тоже применены светодиоды, при этом они образуют оригинальный рисунок.

В салоне дизайнер прорисовал двухспицевое рулевое колесо, которое не перекрывает обзор виртуальной "приборки", вынесенный над передней панелью экран мультимедийной системы и лаконично устроенную центральную консоль.

Проект ZAZ-965-NewERA. Фото: autocentre.ua.

Новый "Запорожец" получит компактные размеры (высота 3 825 мм, ширина 1 630 мм, высота 1 550 мм), однако все равно будет заметно крупнее советского оригинала. В салоне предусмотрены 5 мест, но три задних - по сути, детские. Роман Прядько утверждает, что такой ситикар наверняка бы привлек внимание водителей обоих полов в возрасте от 25 до 35 лет и молодых семейных пар, пишет "АвтоЦентр".

Впрочем, есть ли у нового "горбатого" ЗАЗа хотя бы минимальные шансы заинтересовать нынешних владельцев Запорожского автозавода - большой вопрос. Сейчас на конвейере предприятия находится место только для городских автобусов.

Что касается ЗАЗ-965, то несмотря на короткий период выпуска - с 1960-го по 1969 годы - он оставил о себе неизгладимую память. Над проектами современного "горбатого" работают не только дизайнеры, но и тюнеры. Так, сейчас в Сети популярны снимки, на которых советский микрокар оказался обтянут кожей - как изнутри, так и снаружи. Это работа одной из украинских студий - попутно она снабдила машину комфортабельными креслами от FIAT.