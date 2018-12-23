Почему Трамп пожертвовал министром обороны

Шеф Пентагона (слева) так и не убедил Трампа в целесообразности миссий в Афганистане и Сирии. Фото: REUTERS

Анонс выхода из Сирии застал врасплох американских конгрессменов и внешнеполитический истеблишмент. Партнеры Вашингтона по коалиции против террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ. - "РГ") либо отмолчались, либо оценили его планы скептически. В Москве шаг Трампа сдержанно поддержали, напомнив, что США действовали в Сирии без законных на то оснований.

Явный энтузиазм решение главы Белого дома вызвало только у руководства Турции. И это не случайно. Мэттис и ушедший вслед за ним спецпредставитель президента США в международной коалиции против ДАИШ Бретт Макгурк, похоже, стали жертвами своеобразного гамбита, который затеяли Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган, добиваясь нормализации двусторонних отношений.

Для Анкары ключевыми раздражителями была та ставка, которую администрация Барака Обамы в рамках борьбы с ДАИШ сделала на "Силы демократической Сирии" (СДС), преимущественно состоящие из курдов. Анкара считает их террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана, поэтому выступала категорически против любой кооперации с ними. Но Вашингтон своего союзника проигнорировал и начал оказывать СДС военную помощь. Не меньше этого Эрдогана раздражал отказ Вашингтона экстрадировать проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает одним из организаторов неудавшейся попытки госпереворота в Турции в 2016 году.

Теперь, к нескрываемой радости Анкары, Трамп посчитал курдов исчерпавшими свою полезность и объявил об уходе из Сирии, что оставляет СДС один на один с турецкими вооруженными силами, не скрывающими своих намерений. Недавно Эрдоган сообщил о планах начать новую операцию к востоку от Евфрата против формирований курдов. По информации The Washington Post, во время разговора недавнего телефонного разговора Эрдоган спрашивал у Трампа, зачем американцам оставаться в Сирии, если ДАИШ практически разгромлена. При этом турецкий лидер заверял, что его военные будут проводить не только операции против курдов, но и самостоятельно справятся с остатками ДАИШ. После этого Трамп якобы и заявил о том, что выведет войска США.

В Белом доме эту версию опровергли, заявив, что Трамп принял решение самостоятельно. Но его последующие комментарии по меньшей мере частично подтверждают информацию СМИ. Президент США заявил, что цель разгрома ДАИШ достигнута, а с остатками террористов справятся другие страны региона, включая Турцию.

В Белом доме утверждают, что Трамп принял решение вывести войска из Сирии самостоятельно

Намечаются явные подвижки и в вопросе экстрадиции Гюлена. Так, глава министерства юстиции Турции Абдулхамит Гюль недавно заявил, что ждет положительного решения администрации Трампа по этому вопросу. Белый дом пока это отрицает, но администрация Трампа явно более склонна изучать такую возможность, чем в свое время команда Барака Обамы.

США в свою очередь также получили от Турции несколько уступок. Недавно Анкара приняла решение освободить американского пастора Эндрю Брансона, который удерживался властями Турции по подозрению в причастности к неудавшейся попытке госпереворота. Вашингтон не оставляет попыток заставить Анкару отказаться от закупок российских ЗРК С-400, угрожая санкциями и исключением из программы истребителя пятого поколения F-35. На минувшей неделе стало известно, что США одобрили поставки в Турцию ЗРК "Пэтриот" на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Впрочем, объяснить принятое Трампом решение исключительно стремлением наладить диалог с Анкарой было бы неверно. Ведь он еще во время предвыборной кампании ставил под вопрос целесообразность американского военного присутствия в Сирии. Президент США был предрасположен принять это решение и, видимо, решил воплотить свое давнее обещание, заодно разыграв эту карту в отношениях с Турцией. Судя по тому, что за считаные дни до анонса все высшие чиновники США говорили о долгосрочном характере присутствия в Сирии, Трамп принял свое решение практически единолично.

Мэттис выступал против вывода войск из Сирии и своей отставкой дал понять, что уходит именно в знак несогласия. В прошении об отставке он подчеркнул, что у Трампа "есть право иметь министра обороны, взгляды которого в большей степени совпадают" с позицией главы государства. Уходящий министр обороны также подчеркнул важность традиционных альянсов США. Слухи об отставке Мэттиса циркулировали давно, поскольку у него были разногласия с линией президента и по другим вопросам, но Сирия стала последней каплей.