СМИ рассказали о катастрофе по итогам разговора Трампа с Эрдоганом

Телефонный разговор президентов США Дональда Трампа и Турции Тайипа Эрдогана повлек за собой "катастрофические" последствия. Такую оценку контакту двух лидеров дала газета The Washington Post, источник которой утверждает, что именно в процессе беседы Трамп принял решение о выводе войск США из Сирии. В результате в последующие дни об отставке из его администрации объявили министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ - "РГ") Бретт Макгурк.

По данным газеты, речь о телефонном разговоре 14 декабря. Эрдоган интересовался у американского лидера, зачем Вашингтон продолжает поставлять оружие и оказывать поддержку сирийским курдам, если цель победы над терроризмом, по словам самого Трампа, уже достигнута. Глава Белого дома в ответ отрезал: "Знаете что? Она (Сирия) ваша, я ухожу".

Большая часть американского внешнеполитического истеблишмента сочла решение президента США о выводе военных советников из Сирии катастрофой. Против выступали и ключевые фигуры в окружении главы государства. В тоже время Трамп еще во время предвыборной кампании ставил под вопрос целесообразность американского военного присутствия в Сирии и других государствах, настаивая, что лучше направить расходуемые на это ресурсы для модернизации самих США.