Как актриса из Минска стала чемпионкой мира по рукопашному бою

Знакомьтесь. Татьяна Александрова. На днях она выступила в роли Снегурочки на мероприятии в честь выпущенной в Минске серии альбомов о белорусских святынях, во время которого автор этих строк передал в белорусские школы книги журналистов "Российской газеты".

Татьяна учится на четвертом, заключительном курсе Белорусской государственной академии искусств в Минске по специальности "актерское мастерство в драматическом театре и кино", играла роли в ряде постановок. Но настоящим сюрпризом стало то, что она недавно стала чемпионкой мира по рукопашному бою среди девушек в возрасте 20 лет.

Подхожу к юной леди с некоторой опаской. Первым делом рассматриваю ее кулаки. Лет десять назад, когда познакомился с нашей несравненной чемпионкой по боксу Натальей Рагозиной и делал интервью с ней для "Российской газеты - Неделя", впечатление было сильнее. Кулаки были побольше.

У Татьяны оказались руки обычной, милой девушки ее возраста. Не скажешь, что повергает ими в дрожь и трепет своих противниц. Местный знакомый рассказал историю о том, как недавно ее пригласили вести вечер в колонии для малолетних преступников. Этакий обычный ежегодный выездной вечер с песнями и плясками. В конце его на сцену вышли мастера рукопашного боя и начали спарринг. Татьяна не выдержала и попросила у организаторов, поучаствовать в бое. Сняла туфли со шпильками…Долго вспоминали малолетние хулиганы о таинственной и высокой длинноволосой красавице, которая провела мастер-класс на узкой сцене тюремного клуба, оставив лежать на полу нескольких парней.

Подхожу к чемпионке с диктофоном и делаю еще одно открытие. Заниматься рукопашным боем она начала всего лишь два года назад. И сразу впечатляющие успехи по юниоркам. Чемпионка республики Беларусь, серебряный призер чемпионата Европы, и, наконец, впечатляющий успех на чемпионате мира. Победа в финале! И всего этого добилась будущая актриса, которой, судя по ее фактуре, принципам, хорошей образованности, в недалеком будущем реально представится шанс стать звездой экрана.

Татьяна Александрова: Все мои детские мечты стали явью. Сначала я мечтала быть Снегурочкой, и являюсь ею на различных детских представлениях уже много лет. Другой моей мечтой было победить в финале чемпионата мира по рукопашному бою, признается Татьяна. Я к этому готовилась и шла два года, завоевав несколько регалий: сначала серебро на чемпионате Европы по рукопашному бою, затем став бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону (один из самых жестких видов единоборств - прим. "РГ"), и, наконец, завоевав титул чемпионки мира по рукопашному бою в возрасте до 20 лет.

Спортивная мечта сбылась, что чувствовали на пьедестале и зачем вы, уже студентка театрального вуза, стали заниматься столь суровым видом спорта?



Татьяна Александрова: Вы не поверите, но это был чисто актерский интерес: понять, что чувствуют люди, который выигрывают звание чемпионов мира.

Необычно слышать это из уст такой милой девушки. И что же вы испытали, когда вам на шею надевали золотую медаль?



Татьяна Александрова: Я поставила себе цель и добилась ее. Думала, буду прыгать от счастья на пьедестале. Радоваться успеху. Вышло, наоборот. Я заплакала, а моя соперница радовалась так, словно она стала чемпионкой. Наш поединок был очень тяжелым, я до последнего не верила, что выиграла, и, когда судья поднял вверху мою руку, то, конечно, меня переполнили эмоции. Осознание того, что я стала чемпионкой мира пришло только со временем, примерно через неделю.

С первого взгляда вы производите впечатление ранимой, хрупкой девушки...



Татьяна Александрова: Действительно, я, как говорят мои знакомые, не произвожу впечатление человека, который может ударить или напугать кулаком. Я спокойная и обходительная в жизни и, как вы правильно заметили, очень ранимая. Могу расплакаться, когда вижу несправедливость в жизни. Я благодарна тому, что спорт дал мне внутренний стержень. Он ведет меня по жизни. Родные поддерживают меня, так как видят, что занятия спортом помогают мне и приносят удовольствие. Лишь бы это не мешало учебе и моей будущей профессии.

Ну и снова о мечтах. Две уже сбылись, что грезится сейчас?



Татьяна Александрова: В спорте - одержать победу досрочно, нокаутом, в финальном поединке чемпионата мира по рукопашному бою среди взрослых. В театре - сыграть серьезную драматическую роль, мне очень нравятся героини греческих трагедий. Я мечтаю сыграть Электру.

От автора

Я говорю чемпионке о том, что эта мечта непременно сбудется. Желаю ей найти достойного спутника жизни, который не подведет и не будет обижать. Понял, что сказал лишнего. Нельзя перечить такой чемпионке. Татьяна вежливо прощается, а сопровождавший меня организатор мероприятия по секрету сообщает, что она действительно хочет победить нокаутом. Но в поединке против мужчины на ринге. Не знаю, выдумка ли это. Мне верится в другое: Татьяна Александрова действительно достойна своей лучшей пьесы и обязательно сыграет Электру.