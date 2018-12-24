Следователи установили причину ДТП с 12 погибшими в Чувашии

Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела по факту ДТП с 12 погибшими, которое произошло в Чувашии 11 октября.

Авария, напомним, случилась на 647-м километре трассы М-7 на объездной дороге Чебоксар. Самосвал Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус Fiat Ducato. В тот момент в нем находилось 18 человек, которые направлялись на заработки в Москву. В результате столкновения 11 человек погибли на месте, еще шестеро получили различные травмы. Впоследствии в больнице скончался еще один пассажир, здоровью двух граждан причинен тяжкий вред. Виновник аварии, 58-летний водитель самосвала, был задержан и заключен под стражу.

В ходе следствия установлено, что причиной аварии стали неисправные тормоза у грузовика. Кроме того, водитель превысил допустимую скорость, установленную на этом отрезке дороги, и не справился с управлением.

Следователи провели несколько судебных экспертиз, в том числе автотехническую, судебно-медицинскую, радиотехническую, а также два следственных эксперимента. Допросы и другие следственные действия проводились не только в Чувашии, но и в других регионах страны.

В настоящее время обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ предъявлено водителю грузовика, дело предано в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.