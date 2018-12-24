В Соликамске начали опознание тел погибших при пожаре на шахте

Родственники рабочих, погибших на шахте Соликамска, начали опознание тел. Об этом сообщает РИА Новости.

В краевом СК РФ отказались комментировать происходящее, сославшись на то, что расследование проводят сотрудники центрального аппарата СК РФ.

Напомним, в минувшие выходные строящемся стволе шахты СКРУ-3 компании "Уралкалий" в Соликамске произошел пожар. В результате погибли девять рабочих подрядной организации УС-30 из Республики Башкортостан. Они занимались бетонированием стен ствола на глубине 365 метров.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело. Уже задержаны четыре сотрудника компании.