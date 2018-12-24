Власти Башкирии организуют похороны погибших в Соликамске рабочих

Главы администраций Уфы и Белорецкого района возьмут на себя организацию похорон троих строителей, погибших в шахте Соликамска, а также помогут их детям. Такое поручение они получили от врио главы Башкирии Радия Хабирова на оперативном совещании в правительстве РБ.

Напомним, в шахте Соликамска в результате пожара погибли девять человек, включая троих жителей Башкирии - из Уфы и Белорецка. У них остались шестеро детей.

По словам руководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова, когда стало известно, что рабочие в шахте погибли, в Соликамск выехали их родные в сопровождении чиновников и медиков из Уфы и Белорецкого района.

- Всех родственников разместили в гостиницах. Сейчас идет опознание и организация доставки тел погибших, главы Советского района Уфы и Белорецка уже получили рекомендации по организации похорон, - уточнил Ринат Баширов.

Также он отметил, что за семьями трагически погибших строителей закрепили ответственных работников, которые помогут в оформлении различных документов, пособий и льгот.

- Это большая трагедия. У погибших остались семьи - жены и дети. Организацию похорон Уфа и Белорецкий район должны взять на себя. И в целом сопровождать по жизни несовершеннолетних детей, оставшихся без отцов, - подчеркнул врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Кстати, вчера 23 декабря руководитель региона распорядился выделить из республиканского бюджета семьям погибших жителей республики по одному миллиону рублей.