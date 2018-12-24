На Кубани помогут семье погибшего в шахте Соликамска земляка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму родителям погибшего в шахте Соликамска Александра Чубенко, проживающим в Апшеронском районе Кубани.

"Эта внезапная трагедия потрясла всех нас. Для каждого родителя потеря ребенка - тяжелейшая утрата. Александр ушел молодым, полным сил и планов на жизнь. Нет таких слов, которые могли бы унять вашу боль. В эти скорбные дни желаю вам мужества, душевных сил и терпения. В своих сердцах вы навсегда сохраните светлую память о сыне", - цитирует слова главы региона пресс-служба администрации края.

Родным и близким кубанского шахтера власти пообещали оказать всю необходимую помощь в организации похорон.

Как уже сообщала "РГ", задымление на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло утром в субботу. В результате ЧП заблокированными под землей оказались девять человек - пятеро рабочих из Пермского края, трое из Башкирии и один из Краснодарского края. Все они погибли.