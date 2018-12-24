На Урале кондукторам проведут инструктаж после истории с псом-поводырем

В Екатеринбурге сотрудником компаний-перевозчиков будут учить общению с инвалидами. Необходимость такого инструктажа наглядно показала история незрячего горожанина Рината Шайдуллина, от которого кондуктор с руганью потребовала оплаты проезда собаки-поводыря.

На прошлой неделе мужчина ехал 27-м маршрутом. Кондуктор заявила, что у слепых должна быть отдельная ЕКАРТА для собак и стала насмехаться над пассажиром. Между тем собака-поводырь по закону является средством реабилитации инвалидов.

Этот случай получил широкую огласку. "Мы искренне верим в том, что наступит время, когда владельцы собак-поводырей будут чувствовать себя свободно и при посещении любых общественных мест у них не возникнет даже мысли, что их могут не пустить, оскорбить", - написали представители сообщества "Собаки-помощники".

Проверку по факту инцидента в автобусе и несоблюдения прав граждан начала прокуратура.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский также поручил профильной службе разобраться со случившимся. "Это вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия и полное незнание законодательства. Прежде всего, надо в любой ситуации оставаться человеком", - цитирует градоначальника пресс-служба администрации.

Директор транспортной компании связался с Ринатом Шайдуллина, извинился и пригласил на собрание, которое пройдет на предприятии. Шайдуллин расскажет сотрудникам об особенностях жизни незрячих и проведет инструктаж для персонала.

"Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети организует в муниципальных предприятиях учебу для кондукторов и водителей, которая поможет им правильно оценивать ситуацию, не нарушать права пассажиров всех категорий", - подчеркнули в пресс-службе мэрии.