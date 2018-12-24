Рябков не верит в вывод войск США из Сирии

Российская сторона не верит, что США выведут войска из Сирии. Вашингтон найдет множество причин, чтобы отложить этот шаг. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью агентству "Интерфакс" .

"С позиции человека, занимающегося отношениями с США и проработавшего какое-то время в Вашингтоне, я просто хочу процитировать Константина Сергеевича Станиславского: "Не верю", - заявил Рябков. По словам дипломата, это было громкое заявление, за которым последует жизнь, найдутся тысячи причин, предлогов, крючков и нюансов для того, чтобы отложить этот шаг на неопределенное будущее.

"Я лично думаю, что присутствие в Сирии США нужно по совокупности их интересов. И если они реально оттуда уйдут, это будет очень значимый, серьезный ход, который, я думаю, повысит имидж, по крайней мере в России, американской внешней политики, - поделился замминистра. - Но пока этого не произошло". Рябков добавил, что, даже если увидит по телевидению транспорт, увозящий американских военных из Сирии, у него все равно будут оставаться сомнения. Дипломат также сообщил, что в Москве имеют представление о происходящем по вопросу вывода войск США из Сирии. Соответствующая информация передается по каналам между военными. "Просто это не та информация, которую нужно представлять на суд широкой публики", - отметил Рябков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, поскольку задача по уничтожению террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) уже выполнена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров со своей стороны в интервью РИА Новости отметил, что необходимо дождаться, "во что выльется объявленный президентом Дональдом Трампом "уход". При этом он напомнил, что нет никаких международно-правовых оснований для военного присутствия США в Заевфратье и 55-километровой "зоне безопасности" вокруг их незаконной базы в Ат-Танфе на юге Сирии. По сути, они оккупировали почти 30 процентов территории страны, подчеркнул Лавров.