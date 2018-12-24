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24.12.2018 16:08
Рубрика: Власть

Рябков не верит в вывод войск США из Сирии

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона не верит, что США выведут войска из Сирии. Вашингтон найдет множество причин, чтобы отложить этот шаг. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью агентству "Интерфакс".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"С позиции человека, занимающегося отношениями с США и проработавшего какое-то время в Вашингтоне, я просто хочу процитировать Константина Сергеевича Станиславского: "Не верю", - заявил Рябков. По словам дипломата, это было громкое заявление, за которым последует жизнь, найдутся тысячи причин, предлогов, крючков и нюансов для того, чтобы отложить этот шаг на неопределенное будущее.

Фото: AP Photo/Ron Harris
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

"Я лично думаю, что присутствие в Сирии США нужно по совокупности их интересов. И если они реально оттуда уйдут, это будет очень значимый, серьезный ход, который, я думаю, повысит имидж, по крайней мере в России, американской внешней политики, - поделился замминистра. - Но пока этого не произошло". Рябков добавил, что, даже если увидит по телевидению транспорт, увозящий американских военных из Сирии, у него все равно будут оставаться сомнения. Дипломат также сообщил, что в Москве имеют представление о происходящем по вопросу вывода войск США из Сирии. Соответствующая информация передается по каналам между военными. "Просто это не та информация, которую нужно представлять на суд широкой публики", - отметил Рябков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, поскольку задача по уничтожению террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) уже выполнена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров со своей стороны в интервью РИА Новости отметил, что необходимо дождаться, "во что выльется объявленный президентом Дональдом Трампом "уход". При этом он напомнил, что нет никаких международно-правовых оснований для военного присутствия США в Заевфратье и 55-километровой "зоне безопасности" вокруг их незаконной базы в Ат-Танфе на юге Сирии. По сути, они оккупировали почти 30 процентов территории страны, подчеркнул Лавров.

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