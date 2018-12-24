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Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2018 года

Мировое кино
    24.12.2018, 16:05
Текст:   Олег Усков

Подведены итоги мониторинга пристрастий посетителей отечественного киноагрегатора "Кинопоиск".

Лучшим фильмом года россияне полагают блестящую драму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (наша рецензия), завоевавшую четыре "Золотых глобуса". Рейтинг ленты Мартина МакДонаха составил на сайте 8,1.

Что касается картин отечественного производства, то здесь безусловный лидер - сенсационная спортивная драма "Движение вверх" (наша рецензия) с рейтингом 7,7 и почти трехмиллиардными сборами.

Фото: kinopoisk.ru
Итоги 2018 года: 5 лучших российских сериалов по версии "Кинократии"

При этом портал уточнил, что в уходящем году в российский прокат вышло 562 фильма - на 164 больше, чем в 2017-м.

Самыми популярными российскими актерами стали Александр Петров и Любовь Аксенова. Причем Петров возглавлял рейтинг и в прошлом году. Среди зарубежных лидируют Том Харди и Марго Робби.

Главным западным новым сериалом обозначен громоздкий киберпанк "Видоизмененный углерод", его рейтинг - 7,5. Главным российским - искрометная сатирическая комедия "Домашний арест" (наша рецензия) с рейтингом 8.

В пресс-службе сервиса поясняет, что его аналитики изучили все имеющиеся данные и перед тем, как назвать кинокартины, "которые больше всего понравились зрителям", учли рейтинги лент и количество выставленных им посетителями оценок. А для топа знаменитостей - просмотры их страниц на "Кинопоиске".

При этом учитывались полнометражные художественные фильмы, включая анимационные, вышедшие в российский прокат с 1 января по 16 декабря 2018 года.

Со всеми рейтингами агрегатора в полном объеме можно ознакомиться здесь.

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