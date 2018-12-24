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24.12.2018 16:44
Рубрика: ПДД

В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости

Текст: Борис Захаров
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

ГИБДД уже до 1 марта 2019 года выдвинет предложения по введению ответственности за превышение скорости на 10 км/ч.

О таких планах в эфире радиостанции "Милицейская волна" рассказал главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения России Михаил Черников. По его словам, у этой инициативы имеется много сторонников и противников, поэтому непосредственно перед введением более строгих ограничений будет проведен социологический опрос.

"Нужно паспортизировать дороги и установить соответствие скоростного режима по каждому участку, а потом уже принимать административные меры в части изменения тех или иных правил дорожного движения. Поэтому именно по решению правительственной комиссии до 1 марта мы предложения должны сформировать с учетом социологического опроса", - сказал глава ГИБДД.

Фото: depositphotos.com
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Инициативу по повышению ответственности за превышение скорости (на сегодня она де-факто предусмотрена при превышении скорости на 20 км/ч) в ГИБДД объясняют стремлением минимизировать последствия при авариях.

"У нас очень много ДТП, и тяжесть последствий напрямую зависит от выбранного скоростного режима. Вот здесь нужно все переосмыслить", - прокомментировал Михаил Черников.

Как ранее сообщала "РГ", в первой половине декабря правительственная комиссия уже дала поручение МВД о проработке вопроса по введению ответственности за превышение скорости более чем на 10 км/ч. Сейчас, напомним, в Кодексе об административных правонарушениях нет ответственности за превышение скорости менее чем на 20 км/ч. Соответствующая поправка была внесена в 2013 году, когда появилась презумпция виновности водителя.

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#ПДД