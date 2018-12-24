Произведения о замечательных людях, написанные авторами из "Российской газеты", представлены в Минске

Читательская конференция, где были представлены книги из серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия", написанные сотрудниками "Российской газеты", состоялась в книжном магазине "Светач" белоруской столицы. Как оказалось, минским любителям литературы уже хорошо знакомы произведения Николая Долгополова, посвященные легендарным советским разведчикам , а также Максима Макарычева о Фиделе Кастро и знаменитых хоккеистах Валерии Харламове и Александре Мальцеве .

- Меня всегда привлекали люди, силой своего несгибаемого характера сделавшие себя, - раскрывает свое творческое кредо Максим Макарычев. - Фидель Кастро тому яркий пример. Из американской "сахарницы" он превратил Кубу в независимую страну, где, несмотря на тяжелейшую многолетнюю экономическую блокаду, до сих пор сохраняются бесплатные медицина и образование. В страну, с которой США приходиться считаться. Черты характера, присущие Кастро, я нахожу и у современных лидеров. У Александра Лукашенко, например, принявшего страну в состоянии развала и поднявшего до европейского уровня. И среди молодых российских политиков немало тех, которые ставят интересы страны превыше всего.

Пообщаться с авторами популярных книг пришли десятки белорусских читателей, посол Республики Куба в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа. А воспитанники минских спортивных школ, затаив дыхание, слушали рассказ о своих кумирах и получили на память книги о них с автографом автора.

Кстати



Продолжение нынешней встречи состоится уже в феврале следующего года, когда на книжную выставку-ярмарку в Минск намерены приехать и другие писатели - сотрудники "Российской газеты". Всего авторами книг из серии "Жизнь замечательных людей" стали семь журналистов издания. Некоторые их произведения так или иначе затрагивают настоящее и прошлое Беларуси.