Глава Беларуси заявил о важности отношений с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, заявил, что взаимоотношения между Москвой и Минском крайне важны. Он отметил, что РФ является ключевым внешним партнером Беларуси.

Как подчеркнул Лукашенко, отношения двух стран "строятся на системной и, самое главное, плановой основе", передает РИА Новости.

В то же время Лукашенко выразил беспокойство, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском "как братские". Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на возникающие иногда проблемные вопросы, Россия и Беларусь остаются братскими государствами. Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что у лидеров стран в скором времени будет возможность обговорить все сложные моменты.

Напомним, 25 декабря Лукашенко прибудет в Россию, где у него состоится встреча с российским коллегой. Главы государств подведут итоги взаимодействия в 2018 году и наметят направления развития отношений в торгово-экономической сфере.

Беларусь несет финансовые потери из-за предстоящего роста стоимости российской нефти и уменьшения экспортных пошлин на нефтепроукты. Нефтяной налоговый маневр станет главной темой сегодняшних переговоров.