Каким будет внедорожник Aurus Komendant

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поделился информацией о том, как будет развиваться российский люксовый бренд Aurus, подробнее всего рассказав о предстоящей премьере внедорожника Komendant. По словам министра, в настоящее время завершается сертификация седанов и лимузинов Aurus Senat и одновременно начинается сертификация микроавтобуса Aurus Arsenal.

"Это уже вторая серия прототипов, в которых устранены замечания, выявленные в ходе испытаний прототипов первой серии. Также в феврале - марте у нас появится первый прототип внедорожного автомобиля, SUV с именем Komendant. Уже начато изготовление кузовов", - рассказал Денис Мантуров в интервью агентству ТАСС.

Он уточнил, что Komendant - это не "паркетник", а внедорожник с серьезным полноприводным потенциалом.

"Следующая наша техническая задача - запустить серийное производство машин начиная с 2020 года. 2019 год будет подготовительным для перехода на серию, которая начнется, скорее всего, с середины 2020 года. Индустриальным партнером проекта здесь станет Sollers", - уточнил глава Минпромторга.

По его словам, уже выбрана и производственная площадка. Это завод Sollers в Алабуге.

"Там будут созданы мощности для выпуска 5 тыс. автомобилей в год. Параллельно ведется работа над доводкой производственных процессов перед началом выпуска автомобиля для рынка, над обеспечением стабильности качества", - раскрыл детали проекта Денис Мантуров.

Ожидается, что полноприводную новинку построят на Единой модульной платформе (ЕМП), которая ранее была использована при создании седана Senat и микроавтобуса Arsenal.

Вероятнее всего, Komendant разделит с остальными представителями семейства также силовой привод. Речь идет о 4,4-литровом биртурбированном V8 мощностью 598 л.с., работающим в связке с электромотором, 9-диапазонным "автоматом" российской компании "КАТЕ" и полным приводом на основе подключения передней оси.

Не исключено, что сборку Komendant могут наладить не только на заводе Sollers в Алабуге, но также в ОАЭ на базе предприятия Эмиратского холдинга Tawazun. Как сообщил Денис Мантуров, "скорее всего, такой моделью, собираемой в ОАЭ, будет многофункциональный внедорожник, который подходит для их географии, для пустынь".