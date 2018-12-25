Киев испугался утраты документов об украинском Крыме

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью украинскому порталу "Главред" сделал несколько неожиданных заявлений, самым резонансным из которых можно считать слова о том, что властям Украины стоило просчитать последствия разрыва Договора о дружбе с Россией.

По словам Маломужа, "согласно этому договору Крым признавался территорией Украины", и сейчас Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что это соглашение не действует. Как отметил генерал, определение границ, которое было закреплено этим документом, больше не имеет юридического статуса.

Напомним, что в декабре этого года депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли решение не продлевать действие Договора о дружбе с Россией, срок которого истекает первого апреля будущего года. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал данное решение, которое было закреплено указом Порошенко, большой ошибкой, которая, безусловно, будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия.

Маломуж также заявил, что введение военного положения указом Порошенко сроком на 30 дней имеет свои минусы для Украины. В частности, оно стало мощным фактором, который начал сдерживать иностранных инвесторов. В том числе, британские бизнесмены заявили о намерении воздержатся от посещения Украины в ближайшее время и от вложения в нее инвестиций, так как не знают, какая ситуация будет в этой стране в будущем.

Кроме того, американские дипломаты распространили памятки для граждан Соединенных Штатов, которые отправляются на Украину, чтобы они были готовы к тому, что их могут арестовать и обыскать.

Как отметил Маломуж, оснований для продления военного положения в десяти областях Украины нет. "Даже несмотря на то, что сейчас происходит концентрация российских войск на границе с Украиной, от наших западных партнеров из Европы и НАТО известно, что Россия не планирует никаких активных действий и применения этих сил, потому что в таком случае это привело бы к глобальной войне", - отметил бывший глава украинской разведки.