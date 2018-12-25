Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта "Мечтай со мной"

Президент попросил своего пресс-секретаря передать ему запись интервью с 17-летней Региной Парпиевой. Владимир Путин дал его 20 декабря после ежегодной пресс-конфереции.

Во время разговора с Дмитрием Песковым о проекте "Мечтай со мной", где можно исполнить желания тяжелобольных детей, глава государства признался, что еще не успел посмотреть интервью. "Запись есть? Дай мне!" - попросил он.

"Девочка - красавица!" - сказал Путин о Регине.

Напомним, что глава государства решил исполнить желания пятерых тяжелобольных детей в ходе посещения форума добровольцев. Регина мечтала взять интервью у известного человека. И им стал сам президент.