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25.12.2018 19:30
Рубрика: Власть

Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта "Мечтай со мной"

Текст: Кира Латухина

Президент попросил своего пресс-секретаря передать ему запись интервью с 17-летней Региной Парпиевой. Владимир Путин дал его 20 декабря после ежегодной пресс-конфереции.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин заявил, что никогда не жалел о решении стать президентом

Во время разговора с Дмитрием Песковым о проекте "Мечтай со мной", где можно исполнить желания тяжелобольных детей, глава государства признался, что еще не успел посмотреть интервью. "Запись есть? Дай мне!" - попросил он.

"Девочка - красавица!" - сказал Путин о Регине.

Напомним, что глава государства решил исполнить желания пятерых тяжелобольных детей в ходе посещения форума добровольцев. Регина мечтала взять интервью у известного человека. И им стал сам президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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