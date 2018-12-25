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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Столичный департамент транспорта одобрил повышение штрафов за неоплаченную парковку с 2,5 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания комиссии Мосгордумы по законодательству, правилам и процедурам.

"Сейчас гражданин за суточную парковку на 237 улицах может заплатить более 7 тысяч рублей, - отметил замглавы Дептранса Андрей Корнеев. - То есть действующий штраф не удерживает человека от правонарушения". Действительно, если встаешь на целый день, например, на Петровке, дешевле просто заплатить штраф, чем оплачивать парковку.

Москвичи стали лучше парковаться после повышения цен

Судя, по статистике, так многие автомобилисты и делают, оставляя машины в зоне повышенного парковочного тарифа. Если в первом квартале 2017 года на центральные кварталы приходилось около 15 процентов от всех штрафов за неоплаченную парковку, то за третий квартал 2018-го этот показатель превысил 22 процента.

Напомним, что на ряде улиц в центре час парковки с 15 декабря стал стоить не 200, а 380 рублей. При этом за стоянку в воскресенье тоже начали брать плату. Это помогло освободить около 20 процентов парковочных мест для жителей центра, имеющих резидентные разрешения.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье
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