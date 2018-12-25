В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку

Столичный департамент транспорта одобрил повышение штрафов за неоплаченную парковку с 2,5 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания комиссии Мосгордумы по законодательству, правилам и процедурам.

"Сейчас гражданин за суточную парковку на 237 улицах может заплатить более 7 тысяч рублей, - отметил замглавы Дептранса Андрей Корнеев. - То есть действующий штраф не удерживает человека от правонарушения". Действительно, если встаешь на целый день, например, на Петровке, дешевле просто заплатить штраф, чем оплачивать парковку.

Судя, по статистике, так многие автомобилисты и делают, оставляя машины в зоне повышенного парковочного тарифа. Если в первом квартале 2017 года на центральные кварталы приходилось около 15 процентов от всех штрафов за неоплаченную парковку, то за третий квартал 2018-го этот показатель превысил 22 процента.

Напомним, что на ряде улиц в центре час парковки с 15 декабря стал стоить не 200, а 380 рублей. При этом за стоянку в воскресенье тоже начали брать плату. Это помогло освободить около 20 процентов парковочных мест для жителей центра, имеющих резидентные разрешения.