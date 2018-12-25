Прокуратура назвала причину гибели пилотов Л-39 под Ейском

Прокуратура Южного военного округа назвала причины крушения Л-39 под Ейском в октябре этого года, в результате которого погибли два военных летчика.

Напомним, тогда военно-тренировочный самолет упал в районе косы Должанская в Азовском море, пилоты Андрей Середин и Владислав Неледва успели катапультироваться, но приземлились в воду и в итоге погибли. Их поиски длились несколько суток. Для этого была проведена специальная поисковая операция с привлечением сил погранслужбы, авиации и водолазов ВМФ.

По мнению следствия, одной из главных причин катастрофы может быть ошибка при пилотировании самолета, сообщил прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец.

- В ходе следствия по факту крушения самолета Л-29 прорабатываются все возможные версии о причинах катастрофы, однако в настоящее время наиболее вероятной причиной крушения является ошибка пилотирования, - уточнил прокурор ЮВО. - В данное время в рамках расследования назначена и проводится авиационно-техническая экспертиза.

Л-39 упал в море 18 октября 2018 года. В тот же день в военном следственном отделе по Краснодарскому гарнизону было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".