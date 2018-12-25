Севастополь получил закон о бюджете

Бюджет Севастополя 2019-2021 годов, получивший вето губернатора, был принят сегодня на заседании Законодательного собрания в окончательной редакции. Документ депутаты поддержали единогласно.

Напомним, трехлетний бюджет был принят Заксобранием Севастополя 20 ноября с изменениями, которые не устроили исполнительную власть. Глава города отказался его подписать и вернул на повторное рассмотрение со своими предложениями. Для устранения разногласий была создана согласительная комиссия из двух депутатов и двух представителей городского правительства.

- Состоялось четыре заседания комиссии, - рассказал замдиректора департамента финансов Севастополя Михаил Ноздряков. - За основу был принят текст законопроекта, предложенный губернатором Севастополя. Из шести предложений депутатов четыре сняты с рассмотрения и два приняты. Результатом работы комиссии стал согласованный текст закона о бюджете.

Больше всего споров вызвало требование большинства депутатов сократить финансирование Севастопольской телерадиокомпании со 106 до 20 миллионов рублей. Высвободившиеся 86 миллионов направлены на детский лагерь "Горный". Кроме этого, была отклонена поправка о перераспределении 122 миллионов рублей на капремонты учреждений образования. На эти цели Севастополь уже получил средства из бюджета Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве. В бюджете остались 30 миллионов рублей на гранты молодым предпринимателям, но исключены 30 миллионов рублей на строительство дорог в особо охраняемых природных территориях.

Часть депутатов ЗС были недовольны итогами работы согласительной комиссии, но все равно решили поддержать бюджет.

Спикер севастопольского парламента Екатерина Алтабаева напомнила, что над бюджетом была проведена огромная работа, и надо сохранять достигнутые договоренности.

- Мы все переживали о том, вступит ли Севастополь в 2019 год с бюджетом. Но, несмотря на серьезные противоречия политического характера, члены согласительной комиссии смогли договориться, давайте этот позитивный момент не разрушать, - отметила спикер.