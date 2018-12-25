Российские индексы опустились вслед за мировыми биржами

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи 25 декабря опустился более чем на три процента, до уровня 11 сентября - ниже 1050 пунктов, индекс МосБиржи упал на 2,6 процента, ниже 2300 пунктов - минимума 26 ноября.

Снижение российских фондовых индексов происходит вслед за негативной динамикой зарубежных площадок и слабой нефтью. Так, по итогам прошлой недели американские индексы Dow Jones и Nasdaq показали худшую динамику за последние десять лет, снизившись на 6,9-8,4 процента соответственно, а понедельник продолжили двухпроцентным снижением. Нефть накануне обвалилась на 6-7 процентов.

На рынки давит несколько факторов, среди которых опасения инвесторов о замедлении темпов роста мировой экономики, приостановка работы части американского правительства и низкий объем торгов на биржах, который провоцирует котировки на резкие движения из-за политических новостей. Кроме того, волатильность усиливают заочный конфликт президента США Дональда Трампа с главой ФРС Джеромом Пауэллом, а также встреча министра финансов США Стивена Мнучина с банкирами на предмет наличия ликвидности.

"Сегодня основные площадки закрыты. Для появления оптимистичных настроений, вероятно, необходима публикация достаточно сильных данных по американской экономике, заявления ФРС о готовности рассмотреть снижение темпов сокращения своего баланса или существенные подвижки в переговорах между Китаем и США. С учетом низкой вероятности данных событий, за исключением, пожалуй, первого пункта, начало года на рынках может быть достаточно сложным", - указывают аналитики Нордеа Банка.