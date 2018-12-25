Стало известно, каким может быть экран iPhone 2020 года

С выходом iPhone X компания Apple задала тренд на вырезы экрана под фронтальную камеру. Впоследствии в модельном ряду почти каждого крупного бренда выпускались смартфоны, которые обыгрывали "монобровь" или "капельку", сокращая тем самым полезное пространство экрана.

Все изменилось после того, как китайская Huawei представила смартфон Honor View 20 с встроенной непосредственно в дисплей фронталкой. Концепция "дырявого" экрана оказалась настолько очевидно выигрышной, что ответ из Южной Кореи - Samsung Galaxy A8s, не заставил себя долго ждать.

И теперь уже инженеры из Купертино могут оказаться в роли догоняющих. В сети появилась информация о том, что первый iPhone, способный работать в сетях 5G, будет оснащаться экранами в схожем исполнении.

Утечка пошла от азиатского блогера Ice Universe, у которого большая часть предыдущих "сливов" в итоге находила подтверждение. Но ждать подобного хода от "яблочной" компании в ближайшем будущем пока не стоит. С его слов, возможная дата применения технологии - 2020 год.