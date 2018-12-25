В Минске назвали "угрозой" размещение военной базы США в Польше

Министр обороны Беларуси, генерал-лейтенант Андрей Равков заявил о том, что строительство военной базы "Форт Трамп" на территории Польши не содействует укреплению международной и региональной безопасности и стабильности.

Глава белорусского военного ведомства дал понять, что официальный Минск будет рассматривать в качестве угрозы размещение любых иностранных военных баз на сопредельных территориях, сообщает РИА Новости.

В сентябре в ходе своего однодневного визита в США президент Польши Анждей Дуда провел встречу с Дональдом Трампом и, по всей видимости, желая добиться расположения хозяина Белого дома, заявил о том, что Варшава готов выделить более двух миллиардов долларов на подготовку и строительство постоянной военной базы США на территории Польши. Более того, назвать ее именем американского президента. Трамп дал понять, что "вопрос рассматривается".

Ранее в начале этого года польское министерство обороны подготовило специальный документ - "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше", которое, по мнению польских военных чиновников, обосновывало создание базы, якобы "защитой от российской угрозы".

Еще в мае 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "экспансионистские действия" Варшавы приведут "к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся паритет".

Неприкрытое желание Варшавы "умаслить" американского лидера и всячески содействовать размещению на постоянной основе американской военной базы у границ Беларуси вызвало острую реакцию главы белорусского государства. Александр Лукашенко дважды в течение одной недели в начале ноября высказывался по поводу американо-польского проекта в военной сфере.

"Я сказал (польскому) министру иностранных дел, который выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - заявил президент Беларуси во время общения с жителями Оршанского района, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

За несколько дней до этого белорусский лидер заявил о том, что "такие разговоры о ядерном оружии, о размахивании ракетами вредны, а Дональд (Трамп) этого, как молодой политик, не понимает".