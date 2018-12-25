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25.12.2018 14:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Запускаем пиротехнику вместе со спасателем МЧС

Текст: Анна Малинина

Новый год. Бой курантов, брызги шампанского, бенгальские огни. А также громкие петарды и яркие салюты, без которых сложно представить себе новогоднюю ночь. Каждый год от неправильного использования пиротехники страдают люди. Как выбрать фейерверки и не травмировать никого при запуске? "РГ" решила побеседовать об этом с теми, кто знает о безопасном обращении с огнем все.

Для этого мы приехали в пожарную часть номер 13. С собой привезли несколько фейерверков и петард. Мастер-пожарный Сергей Михайлов поделился с нами советами на тему грамотного выбора и использования пиротехники:

- В первую очередь, обращайте внимание на целостность упаковки. Упаковка не должна быть мятой или рваной. Проверьте сроки годности продукции.

Также, отмечает Сергей, фейерверки и петарды не следует покупать на рынках и у уличных торговцев - только в специализированных магазинах с лицензией. Взрывать пиротехнику где попало тоже не стоит - каждый год правительство Москвы утверждает список площадок для запусков салютов, которые соответствуют всем правилам безопасности.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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От теории переходим к практике. Сергей берет несколько образцов из нашего арсенала и устраивает им тест-драйв. Как и положено, сначала он внимательно читает инструкцию, затем поджигает и бросает петарды в снег - как можно дальше. Некоторые наши "снаряды" хлопнули громко, а некоторые так и не взорвались. Сергей рассказывает о правилах безопасности и в этом случае:

- Если ваша пиротехника не сработала, не нужно сразу бежать, наклоняться, подбирать ее. Нужно выждать некоторое время. Кроме того, нельзя разбирать петарду и пытаться ее поджигать заново.

Фото: РИА Новости
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Напоследок мы испытали самый красивый образец из наших запасов - салют типа "фонтан". Такие салюты, как и фейерверки в коробах, необходимо устанавливать на очищенные заранее площадки и следить, чтобы они были надежно закреплены. Мастер-пожарный обратил особое внимание на то, что детям петарды не игрушки: вся подобная продукция предназначена только для лиц старше 16 лет.

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