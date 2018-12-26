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26.12.2018 06:10
Рубрика: Общество

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года. Об этом говорится в новом проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.

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В ближайшие 30 лет ведомство предлагает постепенно снижать уровень потребления табака в России, чтобы к моменту вступления в силу запрета на сигареты число курильщиков оказалось минимальным. Минздрав считает, что к этому времени потребление табака будет снижено до пяти процентов. На сегодняшний день число курильщиков в России составляет 30 процентов от всего населения.

Мера позволит достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака, передает ТАСС.

Между тем специалисты из Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) выяснили, что заядлым курильщикам, которые не смогли распрощаться с вредной привычкой до средних лет, нужно бросить курить не позже, чем в 40-45 лет. Иначе серьезных проблем со здоровьем в преклонном возрасте не избежать. Для того, чтобы пришла в порядок сердечно-сосудистая система, надо как минимум 15 лет.

Курение даже одной сигареты в день повышает риск развития ишемической болезни сердца и, как следствие, инфаркта миокарда примерно в 1,5 раза.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Алкоголь и табак Борьба с курением
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