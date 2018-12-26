На Украине продлили запрет на въезд мужчинам из РФ

Власти Украины решили сохранить ограничения на въезд в страну для мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Такой запрет будет продолжать действовать, несмотря на отмену военного положения в стране.

"Решением СНБО продлено действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда на Украину мужчин - граждан России", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Напомним, запрет на въед россиян был объявлен на Украине в связи с введением военного положения с 26 ноября. Оно действовало на территориях нескольких областей и внутренних водах Украины в Азовской акватории. Сегодня президент Украины Петр Порошенко объявил на заседании СНБО об окончании военного положения.