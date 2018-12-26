Названа самая многочисленная тургруппа в Беларуси в 2018 году

Напевные струны "Песняров" получили отзвук не только в музыкальном наследии братского народа, но и в живом магнетизме, тяге к нашей общей исторической родине. И это давно перестало восприниматься в Союзном государстве как пафосная риторика. Да и лучше любых слов аргументами в этом случае выступает статистика.

Вот, скажем, самые свежие цифры: туристический поток из России в Беларусь составляет почти 60 процентов от общего количества иностранных туристов, которые посетили РБ в уходящем году. Из уст представителя Министерства спорта и туризма синеокой Виталия Грицевича эта нехитрая арифметика выглядит и солидно, и уважительно.

Выступая во время прямого моста "Итоги российско-белорусского сотрудничества в сфере туризма в 2018 году", он уточнил, что экспорт туристических услуг в РБ с января по октябрь 2018 года составил в денежном эквиваленте порядка 190 миллионов долларов, а с учетом оперативных данных за ноябрь эта сумма будет дотягиваться до 205 миллионов.

"Доля российского экспорта туристических услуг в этом объеме составляет около 57%, что составляет примерно 110 миллионов долларов. И официальная статистика говорит о том, что Россия обеспечивает порядка 60% туристического потока в Беларусь", - пояснил Грицевич и добавил, что ежегодный рост турпотока на 11% свидетельствует о том, что "в сфере туризма белорусско-российские отношения развиваются успешно".

Об этом готовы под присягой подтвердить не только туроператоры белорусской столицы, но и героического Бреста, и молодого атомограда в Островце, и напоенных одаренными мировыми именами Витебска и Пинска.

А овеянный легендами Чечерск, который впервые упоминается в летописи в 1159 году, и сегодня составляет славу белорусского региона. По одной из версий, название города произошло от слова "чечер", которое означало "воск". Неслучайно небесными заступниками края считаются Зосима и Савватий Соловецкие - покровители пчеловодства, которых и сегодня можно увидеть на иконе местных мастеров.

Только в этих местах можно увидеть единственный круглый храм в РБ - ротонду, построенную по заказу графа Чернышева. На церемонии ее освящения, гарантируют знатоки, присутствовала и Екатерина II. В убранстве храма чудом сохранились древние иконы итальянских мастеров и местного художника Яна Санковича.

Краеведы напоминают, что солидный вклад в развитие края внес и Захарий Чернышев - первый белорусский генерал-губернатор. Местные земли ему тоже пожаловала русская императрица. По инициативе генерала здесь были построены стекольная мануфактура и винокурня, да и сам архитектурный облик города изменился до неузнаваемости, получив европейскую планировку. Прямые дороги, словно лучи, уходили в четыре стороны света, вели к ратуше и Замковой горе, где красовался зимний дворец.

На высоком холме был разбит пейзажный парк. Известно, что жена графа Анна Родионовна любила пить чай с ароматным лимоном, ведь цитрусовые выращивались в местной оранжерее. А особенностью местного досуга были спектакли крепостных актеров. К слову, культурную традицию в наши дни возродили участники клуба по интересам "Графский театр в Чечерске".

Сегодня гости городка, население которого не превышает и десяти тысяч, легко ориентируются на его улочках, который его старожилы склонны называть не просто идеальным городом, но даже маленьким Парижем.

Существует не менее шести версий происхождения и областного центра этого исторического уголка - Гомеля. Одна из самых распространённых утверждает, что имя ему дал неглубокий ручей Гомеюк, впадавший в реку Сож у подножия холма, где и было основано поселение. Одно время городом правил внук Владимира Мономаха, сын Мстислава Владимировича Великого от шведской принцессы Христины - князь Ростислав Мстиславич.

А само местечко Гомий, состоящее из деревянных построек, все та же мудрая Екатерина II подарила генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву за выдающиеся победы в войне с Турцией. А с 1834 года владельцем гомельского имения стал участник Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич.

Местные летописцы допускают, что если бы в свое время здесь не обосновались Румянцевы и Паскевичи, возможно, Гомель не разросся бы до масштабов областного центра.

Много до сих пор хранит не прочитанных страниц белорусская история, которая заслуженно манит в свои края друзей и гостей из Союзного государства.