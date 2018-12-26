Путин и Лукашенко встретятся еще раз до нового года

Президенты России и Беларуси договорились провести еще одну встречу , чтобы не допустить "клубков противоречий". Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Белорусская сторона ставит ряд достаточно предметных вопросов, - пояснил пресс-секретарь главы государства. - Есть те, которые затрагиваются российской стороной".

"Обмен мнениями и работа на высшем уровне будет продолжена", - заявил Песков. Будет создана рабочая группа для урегулирования насущных вопросов двусторонней повестки, сказал он. С российской стороны ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

"Тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов и неизбежно возникают проблемные ситуации", - заметил пресс-секретарь главы государства. "Чтобы не допустить клубков противоречий, президенты условились провести еще одну встречу. Пока точной даты нет", - сказал он.

На вопрос о том, удалось ли сблизить позиции по налоговому маневру, Песков ответил: "Нет, пока не удалось это сделать. В том числе и для этого создается рабочая группа".

На вопрос о том, почему встреча пройдет до нового года, представитель Кремля сказал: "Некоторые новые экономические нюансы появляются после нового года, и поэтому белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром".

"Российская сторона не во всем согласна", - продолжил Песков. Параллельно с президентами, которые общались тет-а-тет, также достаточно плотно пообщались и представители правительств двух стран. "Разногласия сохраняются, но и разговор будет продолжаться. Это обычные, неизбежные проблемы, такое бывает", - заметил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос о том, какие сроки даны на "обдумывание", Песков сказал: "Нет, естественно, никаких сроков. Здесь главное - найти решения, которые бы устраивали и Минск, и Москву".