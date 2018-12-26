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26.12.2018 22:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Адвокат: Братья Кокорины и Мамаев не будут играть в футбол в СИЗО

Текст: Данила Жиляев

Футбольный матч с участием братьев Александра и Кирилла Кокорина, а также Павла Мамаева, находящихся под стражей в "Бутырке", не состоится. Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы спортсменов.

"Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого не состоится и не планировалось. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время", - приводит слова Стукаловой агентство "Москва".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Сыграют ли Кокорин и Мамаев в футбол с сотрудниками СИЗО

Ранее СМИ сообщили, что в СИЗО планируется организовать футбольный матч между заключенными футболистами и сотрудниками "Бутырки". Приводились слова Мамаева и Кирилла Кокорина, которые были воодушевлены этой идеей.

Мамаев и братья Кокорины находятся под стражей по делу о хулиганстве в центре Москвы - они стали зачинщиками двух драк. Не так давно обвинение в их отношении было ужесточено - со ст. 116 УК РФ ("Побои") оно было переквалифицировано на ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений").

Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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