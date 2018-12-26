Станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии планируют открыть 30 декабря. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Комплексные испытания станции полностью завершены. Идет финальная обкатка", - рассказал он.

"Савеловская" - шестая станция на первом участке Большой кольцевой линии, запущенном в начале этого года. Самая длинная в мире кольцевая - 31 станция на 70 км, она началась с пуска в феврале пяти станций от "Петровского парка" до "Делового центра".

В целом же "Савеловская-2" будет семнадцатой из построенных в 2018 году. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание пяти прилегающих районов, а пассажиропоток транспортно-пересадочного узла "Савеловская" составит около 250 тысяч человек в сутки. Жители севера столицы будут попадать без пересадок, в частности, на стадионы "Динамо" и ЦСКА, а также в Московский международный деловой центр "Москва-Сити".

"2018 год мы смело можем назвать Годом метро, - продолжал заммэра. - Столько станций, сколько открылось в течение него, в столице не строилось никогда за всю историю метростроения". Большие планы по увеличению протяженности подземки у городских властей и на очередные пять лет. В частности, в 2019 году будет пущено 14 новых станций. Все они практически будут вводиться по несколько штук на больших кусках новых линий. Девять, в частности, расположатся на юго-востоке города, на Некрасовской линии. Пять из них на участке до станции "Косино": "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". Еще четыре - от станции "Косино": "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Этот участок, по словам Хуснуллина, будет введен в строй буквально в марте-апреле. На четыре станции метростроевцы продлят и Сокольническую ветку - от станции "Саларьево": "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". На Большой кольцевой линии в планах протянуть участок от "Авиамоторной" до "Лефортово".

95% москвичей получат метро в шаговой доступности от дома

Всего за 2019-2023 годы в городе должно быть построено 55 новых станций, 8 депо, 135 км линий. К 2027 году власти полны решимости удвоить протяженность подземки по сравнению с 2010 годом, , то есть довести ее до 600 км. Это вполне реально, так как одновременно с вводом новых участков и станций строители все время работают над заделом на будущее. Цель этих работ - обеспечить шаговую доступность метро для 95% москвичей. Но уже сейчас, по словам Хуснуллина, принятая восемь лет назад Сергеем Собяниным программа развития метрополитена дала положительный результат. За прошедшие годы подземка пришла в 14 районов, где прежде не было станций, то есть около 3 млн горожан уже получили метро рядом с домом.