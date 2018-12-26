Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки рассказал о мотивах

Расставание подростков обернулось жестоким убийством.



23 декабря в Тольятти на пустыре обнаружено тело 16-летней девушки. Следствием установлен и арестован подозреваемый в убийстве - 16-летний знакомый потерпевшей, который в ходе ссоры нанес ей более 30 ножевых ранений pic.twitter.com/L0vQvkgA8c — Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 декабря 2018 г.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с показаниями подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти. На нем молодой человек рассказал, почему совершил преступление.

На кадрах ровесник убитой девушки спокойно рассказывает следователям, что стоял на пустыре на улице Юбилейной в Автограде и "болтал" с бывшей подругой. Подростки выясняли отношения. Юноша настаивал на том, чтобы снова начать встречаться, а девушка сообщила ему, что "пора расстаться окончательно". Он пытался уговорить ее, но она не поддавалась. А дальше случилась трагедия. Молодой человек признался следователям, что не помнит, куда наносил ей удары ножом. Он также рассказал, что осознал произошедшее, только когда вернулся домой.

Напомним, тело 16-летней спортсменки с тридцатью колото-резаными ранениями на шее и груди нашли вечером в понедельник, 23 декабря. Погибшей оказалась мастер спорта по плаванию, вице-чемпионка России среди юниоров по плаванию прошлого года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый арестован на два месяца.