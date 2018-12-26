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26.12.2018 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки рассказал о мотивах

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Следственный комитет РФ опубликовал видео с показаниями подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти. На нем молодой человек рассказал, почему совершил преступление.

СК сообщил подробности убийства семьи в Ульяновске

На кадрах ровесник убитой девушки спокойно рассказывает следователям, что стоял на пустыре на улице Юбилейной в Автограде и "болтал" с бывшей подругой. Подростки выясняли отношения. Юноша настаивал на том, чтобы снова начать встречаться, а девушка сообщила ему, что "пора расстаться окончательно". Он пытался уговорить ее, но она не поддавалась. А дальше случилась трагедия. Молодой человек признался следователям, что не помнит, куда наносил ей удары ножом. Он также рассказал, что осознал произошедшее, только когда вернулся домой.

Напомним, тело 16-летней спортсменки с тридцатью колото-резаными ранениями на шее и груди нашли вечером в понедельник, 23 декабря. Погибшей оказалась мастер спорта по плаванию, вице-чемпионка России среди юниоров по плаванию прошлого года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый арестован на два месяца.

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