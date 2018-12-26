На Кубани суд оставил без изменений решение по делу рэпера Хаски

Краснодарский краевой суд оставил без изменений постановление, вынесенное рэперу Дмитрию Кузнецову.

- Решение суда первой инстанции - Первомайского районного суда в отношении Дмитрия Кузнецова является законным и оставлено без изменений, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Известно также, что на самом судебном заседании в краевом суде рэпер отсутствовал - его интересы представляли адвокаты.

Напомним, Хаски задержали 21 ноября после того, как после отмененного концерта он взобрался на машину и начал исполнять песню. Полицейские составили в отношении артиста три административных протокола. Один из них суд признал незаконным, по двум другим он получил 12 суток административного ареста, из которых отбыл только трое суток: адвокат добился в том же Первомайском районном суде пересмотра дела. Защита рассчитывала добиться отмены в полном объеме постановления этого суда.

Как уже сообщалось, к уголовной ответственности по заявлению хозяйки поврежденного автомобиля рэпера привлекать не стали: она отозвала из полиции свое прошение после того, как ущерб ей был компенсирован в полном объеме.