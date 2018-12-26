В Кремле рассказали о возможности участия Путина в форуме в Давосе

Президент России Владимир Путин может посетить Всемирный экономический форум в Давосе, но еще не принял окончательное решение. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"График президента в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный, эта тема находится на рассмотрении", - цитирует Пескова ТАСС.

По словам представителя Кремля, глава государства уже давно был приглашен в Давос, а отношение к участию российской делегации в форуме стало более позитивным.

Форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января. Ранее свое участие в нем подтвердил американский лидер Дональд Трамп.