Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе

Международный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет при участии президента США Дональда Трампа. Об этом проинформировала американских журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Как вы знаете, Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января. Президент будет присутствовать на нем, как и в прошлом году", - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, в форуме примет участие и российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Ранее стало известно, что оказавшимся под западными санкциями совладельцу "Русала" Олегу Дерипаске, владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину может быть отказано в приглашении на очередную встречу в Давосе. После этого РФ решила бойкотировать форум.

После этого организаторы Давоса официально пообещали обеспечить предпринимателям из РФ "легитимное участие" в саммите, если они захотят приехать в Давос в составе российской делегации. В России приветствуют такое решение, отметил Максим Орешкин, добавив, что это доказывает независимость форума.