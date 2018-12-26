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Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО

Текст: Марина Гусенко

С 26 декабря в России на товарах с генно-модифицированными организмами (ГМО) должен появиться специальный знак. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции. ГМО нашли в 17 из них.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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Как правило генной модификации подвергается сельскохозяйственная продукция. А в Канаде, например, одобрено производство трансгенного лосося, которому встроили гены других видов рыб, чтобы он рос вдвое быстрее.

При этом трансгенных продуктов животного происхождения на рынке почти нет, отмечают в Роскачестве. Правда, тут речь идет о мясе, а не о переработанных продуктах. В состав колбасы, например, может быть добавлена трансгенная соя.

В нашей стране в пищевой промышленности можно использовать только генетически модифицированные растения, прошедшие процедуру госрегистрации и проверенные на безопасность. А именно - кукурузу, сою, рис и сахарную свеклу, отмечает замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Фото: Depositphotos.com
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За 20 последних лет площади посевов ГМ-культур выросли в мире в сто раз. Опыт их культивирования есть у 35 стран, в том числе двух стран ЕС - Португалии и Испании. В России массовое возделывание таких культур запрещено. Разрешены только научные эксперименты. Продавать в России можно товары с ГМО, доказавшие свою безопасность.

Маркировка "ГМО" нужна, чтобы потребитель мог принять осознанное решение о покупке. В России должны маркировать продукты с ГМО, если содержание генно-модифицированных компонентов больше 0,9 процента.

Как отмечают специалисты Роскачества, в настоящий момент наука не может дать однозначный ответ, вредна продукция с ГМО или нет. А по оценке Всемирной организации здравоохранения, многие продукты с ГМО безопасны. В любом случае, потребитель сам должен выбрать, употреблять их в пищу или нет.

Все подробности о ГМ-продукции читайте на сайте Роскачества.

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