"ГАЗель" получит подушки безопасности в 2019 году

"ГАЗель Next" в следующем году начнут оснащать подушками безопасности, а также электронной системой динамической стабилизации (ESP), сообщает drom.ru.

Цельнометаллический фургон "ГАЗель Next" уже успешно прошел краш-тест. Обязательным для легких грузовиков и автобусов является 12-е правило - удар о жесткий барьер на скорости 48,3 км/ч, при этом "ГАЗель" справилась с более жестким краш-тестом по 94-му правилу с частичным (40-процентным) перекрытием (кософронтальный удар) на скорости 56 км/ч.

На данный момент "ГАЗель Next" с подушкой безопасности для водителя проходит сертификационные испытания. Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию ожидается в начале 2019 года.

Серийная "ГАЗель Next" с подушкой безопасности будет представлена летом 2019 года. Электронная система стабилизации (ESP) станет доступна для автомобиля "примерно в те же сроки".

На первом этапе "ГАЗель" будет комплектоваться подушкой безопасности водителя, на втором этапе - также добавится подушка безопасности пассажиров. Ценник и поставщик комплектующих станут известны непосредственно перед стартом продаж. Предположительно, доплата за подушку безопасности составит примерно 10 000-15 000 рублей.

Стоит отметить, что "ГАЗель Next" с современными системами безопасности предусматривалась конструкцией автомобиля изначально. На презентации автомобиля в марте 2013 года "газовцы" обещали внедрить airbag и ESP "в самое ближайшее время". Нововведения каждый год откладывались.

Напомним, в сентябре текущего года на международной выставке коммерческого транспорта "IAA-2018" "ГАЗ" наконец представил прототип обновленной "ГАЗели Next" с дизельным мотором Volkswagen 2.0 TDI серии ЕА189, 6-ступенчатой "механикой", подушками безопасности и системой ESP.