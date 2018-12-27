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27.12.2018 18:06
Рубрика: Дороги

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч

Текст: Татьяна Шадрина
Минтранс поддерживает инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения скоростного режима до плюс 10 километров в час к установленному порогу ограничения скорости на дороге. Об этом глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал журналистам на встрече посвященной нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В ряде стран нештрафуемого порога превышения скорости вообще нет, отметил он. Взамен планируется пересмотреть разрешенную скорость на дорогах в сторону повышения.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Сегодня на скоростных участках федеральных трасс аварийность ниже, чем там, где можно ездить только со скоростью в 90 километров в час, так как там есть разделительные ограждения и другие составляющие дороги, которые повышают безопасность дорожного движения, сказал министр.

И в России порог в 20 километров в час вводился, когда основной скоростной режим снижали, напомнил министр. Сейчас существует возможность разрешить повышенные скорости движения. "Но надо повышать дисциплину водителей", - сказал Дитрих.

Как ранее писала "РГ", предельно разрешенную скорость в уходящем году с 70 километров в час до 90 километров в час увеличили на 4-х участках автомобильной дороги М-7 "Волга" в Республике Татарстан: с 791 по 792 км, с 798 по 799 км, с 804 по 807 км, с 817 по 818 км.