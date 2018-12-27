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Рубрика: Общество

Песков пришел на премьеру шоу Навки "Аленький цветочек"

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вместо новогоднего приема в Большом театре посетил премьерный показ шоу "Аленький цветочек" своей жены-фигуристки Татьяны Навки.

"Судя по тому, сколько я не видел свою жену, должно быть что-то фееричное", - сказал Песков журналистам про ожидания от шоу.

Фото: РИА Новости
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Сегодня глава государства посетит прием в Большом театре, где гости увидят балет "Щелкунчик". Также у главы государства прошел ряд мероприятий в Кремле, например, встреча с избранными главами регионов и переговоры с армянским лидером. "Сбежал. Даже не отпрашивался. Там уже активная часть завершилась. Будет новогодний прием в Большом театре, будут давать "Щелкунчика", но естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", нужно было быть здесь", - цитирует Пескова РИА Новости.

"Мы так редко встречаемся последние месяцы, потому что много работы и у меня, и у нее. Но, на самом деле, действительно, вся команда работала на износ уже очень давно. Ребята болеют своим делом, им можно позавидовать. Они настоящие профессионалы", - сказал пресс-секретарь президента.

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