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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославской области возбудили дело об избиении заключенных

Текст: Анна Скудаева (Ярославль)

Следствие в Ярославской области возбудило дело о превышении полномочий по факту избиения в угличской колонии 25 заключенных, сообщает на официальной странице в Facebook правозащитная организация "Общественный вердикт".

По данным адвоката "Общественного вердикта" Ирины Бирюковой, следственный отдел по городу Угличу Следственного управления СК РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту систематического применения физического насилия и спецсредств в отношении осужденных ИК-3 Углича.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСC
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- Следствие ведет группа из трех следователей Ярославской области (г. Углич). Дело было возбуждено еще 22 ноября, но то, что осужденные были признаны потерпевшими, они стали узнавать только последние пару дней, после того как их допросили и вручили постановления о признании потерпевшими. В настоящее время потерпевшими по делу проходят 25 человек, - говорится в сообщении.

По словам адвоката, 26 декабря с заключенными проводились следственные действия. Во время допросов потерпевшие полностью подтвердили свои предыдущие показания о пытках в исправительном учреждении.

В постановлении следователя, размещенном адвокатом с соцсетях, говорится, что дело возбуждено в отношении "неустановленных должностных лиц" угличской колонии по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По данным следствия, преступления в отношении заключенных в колонии продолжались почти три года - с 1 июня 2015 по 24 октября 2018 года.

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание до семи лет заключения. "Российской газете" пока не удалось получить официальный комментарий СК по событиям в Угличе.

Ранее достоянием СМИ стала история о пытках заключенных в колониях № 1 и № 8 города Ярославля. Сотрудники колоний, подозреваемые в превышении полномочий, были задержаны и помещены под арест.

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