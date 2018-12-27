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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа предварительная причина пожара на шахте в Соликамске

Текст: Александр Шестаков (Пермь)

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал предварительную версию ЧП на шахте в Соликамске. Об этом министр сообщил телеканалу "Россия 24".

Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ТАСС
В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

- Версии есть. Говорить о них пока рано, но полагаем, что это возгорание строительных материалов, там проходили ремонтные работы, - сказал Зинчев.

Напомним, пожар в строящемся стволе шахты СКРУ-3 компании "Уралкалий" произошел 22 декабря. Огонь вспыхнул на глубине 364 метра.

В тот момент там работали 17 человек. Восемь из них смогли выбраться из зоны задымления, но девять рабочих башкирской подрядной организации УС-30 погибли. Их тела обнаружили лишь через 20 часов после начала поисково-спасательной операции, еще около 14 часов понадобилось, чтобы поднять их на поверхность.

Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении правил безопасности. По обвинению в этом арестованы четыре человека.

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