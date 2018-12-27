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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань"
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Сооружение специальных конструкций у фарватерных опор завершено к концу декабря. Палы увеличивают безопасность конструкций моста с учетом увеличившегося трафика в Керченском проливе.

- В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения, - пояснили специалисты. - Также фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу.

С 16 мая 2018 года до сегодняшнего дня по Крымскому мосту проехали уже 3,5 миллиона автомобилей, в том числе с 1 октября - порядка 150 тысяч грузовиков. Тем временем завершается возведение конструктивной части железнодорожного моста. Верхнее строение пути - рельсошпальная решетка - полностью готова на двух из восьми участках на Тузлинской косе. К 1 декабря 2019 года железнодорожный мост будет полностью готов к эксплуатации.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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