Трамп добивает движение "Сопротивления" в Белом доме

Министерство обороны США в новогоднюю ночь получит нового руководителя. В кресло главы ведомства сядет Патрик Шанахан, в настоящее время являющийся первым замглавы Пентагона. Президент Дональд Трамп пока не уточнил, намерен ли выдвигать кандидатуру 56-летнего Шанахана на должность министра на постоянной основе, но заметил, что тот может исполнять обязанности "в течение длительного времени".

В любом случае Шанахан, который до Пентагона более трех десятков лет работал в авиастроительной компании Boeing, считается одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы военного ведомства. Журналист The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на источник в Белом доме рассказал в своем Twitter, что Трамп несколько раз проводил рабочие совещания с Шанаханом, часто контактирует с ним и легко находит общий язык с учетом опыта работы в бизнесе. Сам Трамп с видимым удовольствием сообщил об этом назначении в своем Twitter: "Рад сообщить, что наш очень талантливый замминистра обороны Патрик Шанахан начнет исполнять обязанности министра с 1 января 2019 года". Хозяин Белого дома упомянул "богатый послужной список" назначенца и добавил: "Он будет очень хорош".

Если Трамп выдвинет Шанахана, ему предстоит пройти утверждение в сенате США. Когда его заслушивали в верхней палате на должность первого замминистра обороны в июле 2017 года, "за" проголосовали 92 сенатора из 100. Так что пока не видно серьезных препятствий для повышения Шанахана до министра. С другой стороны, тогда на слушаниях сенаторы жестко отчитывали претендента за недостаточно ясное видение оборонной политики США, в том числе в отношении России. Возможно, отсутствие военно-политического опыта может осложнить Шанахану дорогу в кабинет министра обороны.

Шанахан никогда не был военным в отличие от уходящего министра, генерала Джеймса Мэттиса. Но для Пентагона назначение гражданского лица на должность руководителя скорее норма, что в американской практике считается символом гражданского контроля над военными.

По образованию Шанахан - специалист в экономике и машиностроении. В Пентагон он пришел из компании Boeing, где за три десятка лет вырос до старшего вице-президента. Там он курировал работу и по гражданским лайнерам, и по военным машинам, таким, как элементы для систем противоракетной обороны (перехватчики наземного базирования и экспериментальный самолет Boeing YAL-1 с бортовым лазером), конвертопланы Bell V-22 Osprey, ударные вертолеты Boeing AH-64 Apache, транспортные вертолеты Boeing CH-47 Chinook. По данным газеты Los Angeles Times, в компании за ним закрепилось прозвище Мистер Исправь Это (англ. - Fix It), поскольку Шанахан проявил способность делать прибыльными даже убыточные проекты.

С учетом этого опыта часть экспертов считают Шанахана ставленником американского военно-промышленного комплекса, что немаловажно с учетом планов масштабной модернизации вооруженных сил США, которой добивается Дональд Трамп.

На должности первого замминистра обороны США Шанахан специализировался на оптимизации административной и финансовой деятельности ведомства. В частности, курировал проект по повышению боеготовности и сокращению численности вооруженных сил США за счет увольнения тех, кто более года непригоден к немедленной мобилизации. Он также занимался разработками гиперзвукового оружия и Стратегией дальнейшего развития системы противоракетной обороны США, которая ориентирована на долговременное соперничество с Россией и Китаем.

Шанахан играет ключевую роль в выполнении поручения Трампа о формировании космических сил США в качестве отдельного вида войск. К февралю Пентагон должен представить в конгресс детальный документ на эту тему.

Кроме того, в первые недели после Нового года Шанахану предстоит заняться реализацией решения президента о выводе американского военного контингента из Сирии, что вызвало большое возмущение военной элиты и спровоцировало отставку действующего министра Джеймса Мэттиса.

Что касается военно-политических взглядов, в том числе по отношению к России, то Шанахан - не закоренелый идеолог. Он скорее в общих чертах копирует традиционную для американского истеблишмента линию, чем имеет собственные глубокие убеждения, что на слушаниях едва не стало препятствием для его утверждения в Пентагон. Республиканец Джон Маккейн, возглавлявший тогда сенатский комитет по вооруженным силам, пригрозил отказом ставить его кандидатуру на голосование.

На слушаниях он заявлял, что Россия "конфронтационно настроена по отношению к США на текущем этапе", но конкретных предложений по противодействию ей не озвучил, ограничившись общими формулировками и призывом к скоординированным действиям всего американского правительства. Шанахан называл Россию стратегическим конкурентом, в то же время признавая ценность диалога с ней. Он поддержал идею поставок оружия для украинских силовиков, но сделал это только под давлением сенаторов, требовавших конкретного ответа.

Об отставке действующего шефа Пентагона Джеймса Мэттиса стало известно в минувший четверг. Ее причиной стали разногласия по ряду вопросов между главой Белого дома и министром обороны, включая анонсированное за день до этого решение Трампа вывести американский военный контингент из Сирии. Если верить слухам, то, хотя публично острых конфликтов между ними не возникало, разногласия копились давно, в том числе по американскому военному присутствию за рубежом, ядерной сделке с Ираном, формированию космических войск США.

Изначально Мэттис должен был остаться в кресле шефа Пентагона до конца февраля с тем, чтобы дать время на утверждение нового министра и обеспечить плавную передачу дел. Но в прощальном письме он слишком явно дал понять, что уходит из принципа, в знак несогласия с политикой Трампа. Хозяин Белого дома крайне чувствителен к попыткам публичных нравоучений со стороны подчиненных, а потому решил не тянуть и выдворить Мэттиса уже с 1 января.

Отставка Мэттиса и назначение Шанахана хотя и вызвали резонанс, но выглядят логичными в свете последних кадровых перестановок. Их общая линия в том, что глава государства формирует аппарат и кабинет министров под себя. После неожиданной победы на выборах в 2016 году Трамп, не имевший богатых политических связей и опыта, сколачивал команду наспех. И вокруг него оказалось немало фигур, в том числе генералов, которые, подобно большей части американского истеблишмента, не разделяли убеждений президента, а возложили на себя миссию уберечь Америку от ею же избранного главы государства. В результате советники и министры Трампа пытались навязывать ему собственную линию по Афганистану, Сирии, ядерной сделке с Ираном, НАТО, торговле с Китаем. Анонимные источники даже утверждали, что вокруг Трампа сформировалось подпольное движение "Сопротивления" (англ. - Resistance) из высших и средних чинов, в открытую или тайком саботировавшее его политику.

Но именно обещания пересмотреть курс правящих элит привели Трампа в Овальный кабинет Белого дома, а потому отказываться от реализации своих идей он не намерен, несмотря на сопротивление истеблишмента. Поэтому сейчас президент постепенно окружает себя фигурами, в большей степени разделяющими его взгляды и готовыми быть проводниками его политики, а не самопровозглашенными спасителями Америки. Недавно в отставку был отправлен глава аппарата Белого дома генерал Джон Келли, а в начале года ушел советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер. Обоих сменили фигуры, более лояльные Трампу.

Если судить по резюме и выступлениям Шанахана, то он - не политик с твердыми убеждениями, а скорее эффективный бизнес-управленец. Поэтому, вероятно, он будет менее самостоятельной фигурой, чем Мэттис, в выработке внешней и оборонной политики США, по большей части концентрируясь на эффективном претворении в жизнь той линии, которую продиктует ему Дональд Трамп.