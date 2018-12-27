После оглашения прокурором обвинительного заключения он отказался признать вину в нападении на конвой. Кстати, раньше он объяснялся по-русски свободно, а теперь общается с судом только через переводчика.

Додохонов, а также его соучастники Ходик Субханов, Фазлитдин Хасанов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Абдумуким Мамадчонов являлись подсудимыми по уголовному делу о совершении в составе этнической банды многочисленных убийств и разбойных нападений на граждан. Первого августа 2017 года в здании Московского областного суда, где рассматривалось уголовное дело о злодеяниях банды, они напали на двоих сотрудников конвойной службы. Завладев в лифте оружием, злоумышленники совершили посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, тяжело ранив одного из бойцов Росгвардии, после чего попытались скрыться.

В это время в суде находились сотрудники Росгвардии, охранявшие обвиняемых по другому делу. Они вмешались в ситуацию. Началась перестрелка. Трое из банды были ликвидированы, двое ранены. Один из них впоследствии скончался. Таким образом выжил только Додохонов. По версии следствия, он первым напал на конвоиров.

Додохонов, а также трое не участвовавших в побеге членов банды, уже приговорены судом к пожизненному лишению свободы.

Напомним, эта банда, состоявшая в основном из граждан Таджикистана, совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. На подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям.