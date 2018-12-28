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28.12.2018,  
16:17
Текст:  Алексей Иванов

National Interest высмеял визит корабля ВМС Великобритании в Одессу

Фото: LA(Phot) Chris Wenham / UK Ministry of Defence Фото: LA(Phot) Chris Wenham / UK Ministry of Defence
Фото: LA(Phot) Chris Wenham / UK Ministry of Defence

Отправленный в Черное море корабль британского Королевского флота HMS Echo по задумке должен был стать "посланием", предупреждающим Россию, что Запад готов оказать поддержку Украине. Однако этот сигнал оказался довольно слабым, констатировало американское издание The National Interest.

Фото: Министерство обороны РФ
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Посещая HMS Echo в порту Одессы, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон охарактеризовал присутствие судна в регионе как предупреждение руководству России.

Проблема в том, что данный корабль - это исследовательское гидрографическое судно, максимум способное на ведение разведывательной деятельности. Вооружение - две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов - строго оборонительное. Это меньше, чем было в распоряжении двух катеров ВМС Украины, которые в конце ноября попытались без согласования пройти через Керченский пролив и были задержаны.

Также автор статьи напомнил, что западным военным кораблям находиться в Черном море в целом довольно неуютно. К примеру, в этом году показательный инцидент произошел с британским эсминцем HMS Duncan. Его встретили сразу 17 боевых российских самолетов: истребители Су-27, фронтовые бомбардировщик Су-24М и истребители Су-30. Они, по сообщениям британских СМИ, совершали пробные заходы на атаку, продолжительное время проводили облеты корабля "на опасном расстоянии ". И это при том, что Duncan вооружен не в пример серьезнее, чем HMS Echo.

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