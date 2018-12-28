Новости

Сирийская армия заняла город Манбидж 19:43
В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую 19:43
Тариф на эвакуацию автомобилей вырастет в Москве 19:42
За ложную экспертизу при госзакупках ввели уголовную ответственность 19:34
Где москвичи смогут сдать кровь в новогодние праздники 19:30
СМИ: Американская военная база в Сеуле страдает от нашествия кошек 19:19
Новый военно-транспортный самолет РФ вырулил на взлетную полосу 19:17
ФТС перевыполнила годовое задание по наполнению госбюджета 19:15
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Евгения Зимина 19:11
Минфин увеличил на 10 миллиардов долларов лимит ответственности ЭКСАР 19:11
Более 1700 секретных банковских счетов нашли у главы Samsung Electronics 19:04
Одобрены изменения в закон о дальневосточном гектаре 19:00
В Самаре инспектора ФСИН обвинили в покушении на мошенничестве 18:59
В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху 18:54
Как правильно вести себя в местах массового скопления людей 18:52
В МГУ открыто новое здание московской антидопинговой лаборатории 18:43
Глава МИД Австрии осудила Украину за отказ в аккредитации журналистам 18:40
Видео: Борис Гребенщиков оригинально поздравил поклонников с Новым годом 18:29
В Чехии налетчик захватил в заложники клиентов банка 18:26
В Карелии в ДТП погиб четырехлетний ребенок 18:21
И.о. начальника мордовской колонии стал фигурантом дела о рабском труде 18:18
"Желтые жилеты" попытались прорваться в резиденцию Макрона 18:12
Не менее 17 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Италии 18:10
От рака умер писатель Амос Оз 18:10
Бизнесмена приговорили почти к пяти годам колонии за контрабанду алкоголя 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28.12.2018 19:22
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Мечты сбываются

Почему легче жить, когда исполняешь чужие желания
Текст: Ядвига Юферова
Не хочу быть в лагере, где "за" или "против". Хочу - сама по себе и молча. Не хочу вступать в фейсбучную диванную партию, которая всегда знает, как надо и не надо. Ах, какая государственная показуха - исполнение новогодних желаний тяжелобольных детей. Ах, уберите казенные руки от волонтерства, иначе загубите святой личностный порыв.
Фото: РГ Фото: РГ
Фото: РГ

А попробуйте хотя бы десять минут естественно, без комка в горле, поговорить с ребенком, у которого, возможно, уже не будет завтра. А помогите старику, который не помнит своего имени, но помнит, как штурмовал рейхстаг, поменять памперсы. И как-то все сразу становится на свои места.

Как просто и ясно Нюта Федермессер рассупонила, расчехлила высокий чиновничий ряд на Госсовете простым предложением - придите хоть один раз к нам, в хоспис, и вы узнаете про жизнь гораздо больше, чем из десяти подготовленных для вас докладов…

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Треть россиян разделяет ценности добровольчества

Как ни странно, эта пирамида для нашей эгоцентричной страны мне не кажется неправильной: президент помог пятерым детям, сотни губернаторов и чиновников - еще тысяче, а теперь встанем с дивана мы с вами и поможем тысячам тысяч.

Волонтерство - это не только благородный порыв. Это еще школа и наука, которую прошли подвижники на Олимпиаде в Сочи и на чемпионате мира по футболу в России, которых этому серьезно и правильно учили.

Про неписанные законы милосердия надо много говорить вслух. Надо лечить от глухоты все информационное пространство. Вспомните, как доставалось Чулпан Хаматовой от "прогрессивной общественности", что посмела привлечь внимание президента к вечному долгострою детского онкоцентра. Где теперь те "борцы", а центр Димы Рогачева, благодаря в том числе и фонду Чулпан "Подари жизнь", стал лучшим по оснащенности в Европе.

Лиза Глинка, Вера Миллионщикова, Зоя Ерошок, по сути уже стали праведниками на небесах. Они умели лучше других помогать тем, кому труднее других.

Фото: Тагир Раджавов
Как классный руководитель помогла своим ученикам стать волонтерами

Мы в редакции "Российской газеты" восхищаемся коллегой Ириной Григорьевной Краснопольской, которая много лет вместе с ведущими медиками страны помогает слепой девочке из Нижегородской области Регине Парпиевой. В уходящем году Регине удалось чудесным образом даже взять интервью у президента.

В волшебные новогодние дни почему-то хочется еще и еще слушать, кто и как кому помог.

Исполнение желаний ("хочу конфет и жену" - написал солдат Деду Морозу) - это не всегда сказка. Это еще и труд. 

В нашей семье, где уважают все конфессии, ходят в церковь и в костел, стал памятным день католического Рождества: мы исполняли чужие желания. Был такой счастливый для нас день.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Общество Соцсфера Соцзащита
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News