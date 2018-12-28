Почему легче жить, когда исполняешь чужие желания

Не хочу быть в лагере, где "за" или "против". Хочу - сама по себе и молча. Не хочу вступать в фейсбучную диванную партию, которая всегда знает, как надо и не надо. Ах, какая государственная показуха - исполнение новогодних желаний тяжелобольных детей. Ах, уберите казенные руки от волонтерства, иначе загубите святой личностный порыв.

А попробуйте хотя бы десять минут естественно, без комка в горле, поговорить с ребенком, у которого, возможно, уже не будет завтра. А помогите старику, который не помнит своего имени, но помнит, как штурмовал рейхстаг, поменять памперсы. И как-то все сразу становится на свои места.

Как просто и ясно Нюта Федермессер рассупонила, расчехлила высокий чиновничий ряд на Госсовете простым предложением - придите хоть один раз к нам, в хоспис, и вы узнаете про жизнь гораздо больше, чем из десяти подготовленных для вас докладов…

Как ни странно, эта пирамида для нашей эгоцентричной страны мне не кажется неправильной: президент помог пятерым детям, сотни губернаторов и чиновников - еще тысяче, а теперь встанем с дивана мы с вами и поможем тысячам тысяч.

Волонтерство - это не только благородный порыв. Это еще школа и наука, которую прошли подвижники на Олимпиаде в Сочи и на чемпионате мира по футболу в России, которых этому серьезно и правильно учили.

Про неписанные законы милосердия надо много говорить вслух. Надо лечить от глухоты все информационное пространство. Вспомните, как доставалось Чулпан Хаматовой от "прогрессивной общественности", что посмела привлечь внимание президента к вечному долгострою детского онкоцентра. Где теперь те "борцы", а центр Димы Рогачева, благодаря в том числе и фонду Чулпан "Подари жизнь", стал лучшим по оснащенности в Европе.

Лиза Глинка, Вера Миллионщикова, Зоя Ерошок, по сути уже стали праведниками на небесах. Они умели лучше других помогать тем, кому труднее других.

Мы в редакции "Российской газеты" восхищаемся коллегой Ириной Григорьевной Краснопольской, которая много лет вместе с ведущими медиками страны помогает слепой девочке из Нижегородской области Регине Парпиевой. В уходящем году Регине удалось чудесным образом даже взять интервью у президента.

В волшебные новогодние дни почему-то хочется еще и еще слушать, кто и как кому помог.

Исполнение желаний ("хочу конфет и жену" - написал солдат Деду Морозу) - это не всегда сказка. Это еще и труд.

В нашей семье, где уважают все конфессии, ходят в церковь и в костел, стал памятным день католического Рождества: мы исполняли чужие желания. Был такой счастливый для нас день.