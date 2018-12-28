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28.12.2018 15:28
Рубрика: В мире

Правительство США встретит Новый год в отпуске и без денег

Текст: Игорь Дунаевский
Правительство страны с крупнейшей экономикой мира встретит Новый год в парализованном состоянии из-за отсутствия финансирования. Президент США Дональд Трамп и его политические оппоненты-демократы в конгрессе так и не договорились ни о параметрах бюджета на 2019 финансовый год, ни даже о краткосрочном выделении средств для прекращения шатдауна (англ. "government shutdown"), как в Вашингтоне называют приостановку работы исполнительной ветви власти. А рядовым американцам остается надеяться, что новогодняя примета "как встретишь, так и проведешь" в данном случае не окажется пророческой.
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

27 декабря обе палаты конгресса США собрались на предпоследнее в текущем году заседание, но никаких шагов для прекращения шатдауна не предприняли. Последнее в 2018 году заседание состоится 31 декабря, но пока не видно никаких предпосылок к тому, что Трамп или оппозиция готовы идти на компромисс. Глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил журналистам, что, скорее всего, шатдаун продлится как минимум до 3 января 2019 года, когда к присяге будет приведен новый состав конгресса и начнется новая законодательная сессия. Президент ранее отказывался идти на уступки и заявлял, что "для него честь довести дело до шатдауна", если речь идет об обеспечении безопасности границы.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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Из-за разногласий Трампа и демократов по расходам на безопасность южной границы в США до сих пор не принят бюджет на 2019 финансовый год, стартовавший еще 1 октября. С тех пор финансирование федерального правительства осуществлялось на основе краткосрочной резолюции, но ее срок истек 21 декабря, а новой договоренности достигнуто не было.

В результате 9 из 15 министерств, включая министерство внутренней безопасности, Минфин, Госдепартамент, а также множество служб и управлений полностью или частично закрыли свои двери. Шатдаун не затронет часть ведомств, бюджеты которых утверждаются отдельно, включая Пентагон.

Камнем преткновения в дискуссии по бюджету стало финансирование строительства стены вдоль границы с Мексикой для пресечения нелегальной миграции. Хозяин Белого дома настойчиво требует от конгресса выделить 5 миллиардов долларов на реализацию своей идеи. Демократическая оппозиция отказывает, предлагая сохранить расходы на охрану границы на текущем уровне в 1,3 миллиарда долларов.

В последние десятилетия противоборствующие партии нередко используют шатдаун в политических баталиях. Победителем в этой борьбе обычно становится тот, кто сумеет убедить американцев, что виновата в шатдауне другая сторона.

Экономический убыток даже от непродолжительного шатдауна, как правило, исчисляется миллиардами долларов. Примерно половина из 800 тысяч федеральных служащих, в основном высшего и среднего звена, теперь трудятся без зарплаты. А остальные, включая обслуживающий персонал, отправлены в принудительный отпуск.

Фото: depositphotos.com
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Некому выносить мусор из кабинетов, урн в коридорах и на улицах на федеральных территориях, таких как Национальная аллея в сердце американской столицы. Закрылись многие туристические объекты и музеи, включая Статую Свободы. Национальные парки открыты для туристов, но весь персонал, обычно помогающий путешественникам и обеспечивающий их безопасность, отсутствует. Без света осталась рождественская елка у стен Белого дома.

Когда партия власти и оппозиция ведут дело к шатдауну, каждая из сторон уверена, что сможет набрать на этом политические очки. Но чем дальше, тем больше бездействие федеральных ведомств будет доставлять неудобств и раздражать рядовых американцев, которые начнут звонить в офисы конгрессменов в своих округах и штатах, требовать объяснений. А те, в свою очередь, будут доводить эту позицию до руководства партийных фракций в верхней и нижней палатах. В конечном итоге одна из противоборствующих сторон, а возможно, и обе, придут к выводу, что в политическом смысле шатдуан наносит им больше вреда, чем пользы. Тогда и настанет время для компромисса и уступок.

Пока неясно, в какой форме он может материализоваться. Будет ли это очередное краткосрочное продление, которое даст время для дальнейших переговоров по параметрам бюджета, или же стороны придут к консенсусу по бюджету в целом.

Справка "РГ"

Первый шатдаун в истории США случился в 1976 году, а нынешний станет для американского федерального правительства уже 20-м. В последний раз это случилось в январе 2018 года, когда правительство приостановило работу из-за разногласий по параметрам бюджета на 2018 финансовый год. Тогда Трамп требовал повышения оборонных расходов и денег на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы добивались сохранения программы защиты от депортации тех нелегальных иммигрантов, которые приехали в США несовершеннолетними. Спустя три дня компромисс был достигнут и федеральные ведомства возобновили работу.

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