Конгресс перенес на следующий год обсуждение бюджета США

Обе палаты Конгресса США в четверг не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы решить проблему с частичной приостановкой работы федерального правительства. Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год. Главная причина - разногласия между демократами и республиканцами по поводу возведения стены на границе с Мексикой.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее отказался подписывать бюджет, если в нем не будет строки о выделении почти 6 миллииардов долларов на охрану южной границы государства. Глава Белого дома подчеркивает, что речь идет о безопасности страны. В свою очередь, лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что его однопартийцы заблокируют любую резолюцию, предусматривающую финансирование стены. Ожидалось, что 22 декабря на внеочередном заседании законодатели придут к компромиссу и примут документ, продлевающий выделение денег правительству, но этого не произошло.

"Сенат соберется в следующий раз 2 января в 16:00", - заявил сенатор-республиканец Пэт Робертс. Белый дом в очередной раз возложил вину за ситуацию на демократов. "Они решили уехать домой", - говорится в заявлении американской администрации.