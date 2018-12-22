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22.12.2018 07:09
Рубрика: В мире

Правительство США частично прекратило работу

Текст: Андрей Васильев

Правительство США частично прекращает работу с 22 декабря. Это стало известно после того, как в пятницу американский Сенат не смог проголосовать по вопросу временного финансирования федерального правительства до 8 февраля 2019 года.

Фото: REUTERS/JOSHUA ROBERTS Фото: REUTERS/JOSHUA ROBERTS
Фото: REUTERS/JOSHUA ROBERTS
Фото: AP Photo/Evan Vucci)
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Это означает, что некоторые министерства и госструктуры больше не будут финансироваться из бюджета и должны уже в ближайшие дни сократить свою деятельность. Речь, в частности, идет о госдепартаменте, министерстве юстиции, министерствах внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и ряде других ведомств. В результате этого частичного закрытия правительства сотни тысяч государственных служащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск или будут вынуждены работать без оплаты. И все это произойдет всего за несколько дней до Рождества, сообщает AFP.

Данное решение может затронуть не менее четверти американских госслужащих. "Надеюсь, что это закрытие не продлится долго", - сказал президент США Дональд Трамп в размещенном на его странице в Twitter видео.

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Ранее спикер Сената, лидер республиканского большинства в нем Пол Райан дал понять, что Трамп не подпишет закон о временном финансировании бюджета "из-за своих законных опасений по поводу безопасности границ".

Глава Белого дома настаивал на том, чтобы в бюджет было включено финансирование строительства стены на границе с Мексикой в сумме до 5 миллиардов долларов. При этом крайний срок для нахождения бюджетного соглашения между двумя палатами Конгресса и Белым домом истекал как раз в пятницу вечером.

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Напомним, что возведение стены на границе США и Мексики для предотвращения потоков нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

Республиканское большинство имеет в сенате 51 место из 100, однако для принятия временного закона о бюджете необходимо, чтобы за этого решение проголосовали не менее 60 членов верхней палаты Конгресса. При этом демократы неоднократно заявляли, что не будут менять свою позицию и голосовать за финансирование стены, даже если это приведет к перебоям в работе федерального правительства.

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Между тем, стало известно, что сенаторы соберутся на еще одно экстренное заседание в субботу в 12 часов по местному времени, чтобы снова обсудить данный вопрос. Они, отмечают наблюдатели, постараются выйти из тупика по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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