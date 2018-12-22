Обсуждение бюджета на 2019 год в Сенате США закончилось ничем

В пятницу американские сенаторы так и не смогли договориться по поводу выделения денег на охрану южной границы США. Поскольку резолюция об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля не была принята, часть федеральных ведомств в субботу закроется. Без финансирования, в частности, остались Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности.

Напомним, палата представителей Конгресса США в четверг одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. А вот демократы в Сенате отказались голосовать за это.

Президент США Дональд Трамп даже отменил запланированную на пятницу поездку в свое поместье "Мар-о-Лаго" в штате Флорида.