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22.12.2018 05:37
Рубрика: В мире

Обсуждение бюджета на 2019 год в Сенате США закончилось ничем

Фото: REUTERS/JOSHUA ROBERTS Фото: REUTERS/JOSHUA ROBERTS
Фото: REUTERS/JOSHUA ROBERTS

В пятницу американские сенаторы так и не смогли договориться по поводу выделения денег на охрану южной границы США. Поскольку резолюция об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля не была принята, часть федеральных ведомств в субботу закроется. Без финансирования, в частности, остались Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности.

Трамп не подпишет временный закон о бюджете

Напомним, палата представителей Конгресса США в четверг одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. А вот демократы в Сенате отказались голосовать за это.

Президент США Дональд Трамп даже отменил запланированную на пятницу поездку в свое поместье "Мар-о-Лаго" в штате Флорида.

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