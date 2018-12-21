Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа

Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь законопроект рассмотрит Сенат. Обсуждение состоится в пятницу. Если народные избранники поддержат инициативу, документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Отметим, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер ранее заявлял, что его однопартийцы заблокируют любую резолюцию, предусматривающую финансирование стены.

А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс предупредила, что ее босс не подпишет временный закон о бюджете, если в нем не будет строки о выделении средств на охрану южной границы страны.

Таким образом, очередной шатдаун, как называют приостановку работы правительства США, может начаться уже 21 декабря.

Без финансирования останутся 9 из 15 министерств, включая министерство внутренней безопасности, Минфин, госдепартамент. Сотни человек будут отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск.