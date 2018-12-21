Новости

Три человека стали жертвами падения самолета на футбольное поле в США 06:59
Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа 06:41
Во Владивостоке появилась программа очистки бухты Золотой Рог 06:27
СМИ: США сократят число военных в Афганистане 06:10
МАЗ полностью рассекретил свой "самый красивый грузовик" 06:01
В Приморье сняли на видео "любовную переписку" леопардов 05:55
Более 300 тысяч потребителей остались без света на западе Канады 05:33
МЧС завершило обследование зданий на Камчатке после землетрясения 05:31
США будут отправлять нелегальных мигрантов в Мексику 05:08
Боливия за год уничтожила более 11 тысяч гектаров посадок коки 04:48
Более 40 человек эвакуировали из загоревшегося отеля в Финляндии 04:14
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура 04:01
Германия удивилась выводу американских войск из Сирии 03:28
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути 03:03
Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже 02:57
Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 02:40
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 02:29
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию 02:03
В аэропортах Германии усилили меры безопасности 01:38
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море 01:16
Один человек погиб при взрыве на шахте в Чехии 00:45
"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии 00:44
Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи 00:38
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое 00:30
Трамп не подпишет временный закон о бюджете 20.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 06:41
Рубрика: В мире

Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа

Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь законопроект рассмотрит Сенат. Обсуждение состоится в пятницу. Если народные избранники поддержат инициативу, документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп не исключил народный бунт в случае его импичмента

Отметим, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер ранее заявлял, что его однопартийцы заблокируют любую резолюцию, предусматривающую финансирование стены.

А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс предупредила, что ее босс не подпишет временный закон о бюджете, если в нем не будет строки о выделении средств на охрану южной границы страны.

Таким образом, очередной шатдаун, как называют приостановку работы правительства США, может начаться уже 21 декабря.

Без финансирования останутся 9 из 15 министерств, включая министерство внутренней безопасности, Минфин, госдепартамент. Сотни человек будут отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"